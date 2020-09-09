MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan'da 86 yaşındaki kadına tecavüzle suçlanan bir kişi gözaltına alındı
ABONE OL
09.09.2020 - 17:27 |

Hindistan'da 86 yaşındaki kadına tecavüzle suçlanan bir kişi gözaltına alındı

Tarlaya götürdüğü kadına tecavüz eden cani, çığlıkları duyan köylüler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Hindistan'da 86 yaşındaki kadına tecavüzle suçlanan bir kişi gözaltına alındı

Hindistan polisi, başkent Delhi'de 30'lu yaşlardaki bir kişinin 86 yaşındaki bir kadına tecavüzden gözaltına alındığı açıkladı.

Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal'e göre olay Pazartesi akşamı meydana geldi.

Adı açıklanmayan zanlı, sütçüyü bekleyen kadına bugün sütçünün gelmeyeceğini söyleyerek, kendisini süt alabileceği bir yere götürmeyi teklif etti.

Köylüler kurtardı
Maliwal, zanlının bir tarlaya götürdüğü kadına tecavüz ettiğini belirterek "Kadın, 'Ben senin ninen sayılırım' diye yalvarıp ağladı ama adam acımasızca saldırmaya devam etti" dedi.

Kadının, çığlıklarını duyan köylüler tarafından kurtarıldığı ve zanlının yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi.

Maliwal, dün kadını evinde ziyaret etti ve "yürek parçalayıcı" diye tanımladığı ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

'Altı ay içinde idam edilmeli'

"Elleri buruş buruştu. Anlattıklarını duyunca şok geçiriyorsunuz. Yüzünde ve vücudunun diğer yerlerinde morluklar var. Bana vajinal kanaması olduğunu söyledi. Büyük bir travma geçirmiş."

Maliwal, "İnsan değil" dediği zanlının idam edilmesi gerektiğini belirterek "Delhi Yüksek Mahkemesi'nin Başkanı ve Delhi Vali Yardımcısı'na dava sürecinin hızlandırılması ve onun altı ay içinde idam edilmesi için mektup gönderiyorum" dedi.

Hindistan'da her yıl on binlerce tecavüz vakası yaşanıyor.

Aralık 2012'de 23 yaşındaki bir tıp fakültesi öğrencisi otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hareket halindeki araçtan dışarı atılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın birkaç gün sonra ölmüş, suçlu bulunan dört kişi Mart'ta idam edilmişti.

Ülkede büyük infiale neden olan bu olaydan sonra tecavüz suçlarıyla ilgili cezalar ağırlaştırılmış ancak cinsel şiddet vakaları artmaya devam etmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!Gelen bir son dakika haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ üyesi öğretmen operasyonla yakalandı!

FETÖ üyesi öğretmen operasyonla yakalandı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Çalıştığı bankadan 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi hakkında karar

Çalıştığı bankadan 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi hakkında karar

Sıradaki Haber