Hindistan’da güçlü deprem olacak

Hindistan’da yayınlanan Business Today dergisinin bazı jeofizik uzmanlarına dayandırdığı habere göre, son 3 ay içinde söz konusu bölgede 11 hafif depremin son 2 yıl içinde ise büyüklüğü 4.0 ila 4.9 arasında değişen 64 yer altı sarsıntısının, ayrıca 5 ve üzerinde büyüklüğünde 8 depremin kaydedildi. Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Prosanta Kumar Khan, “Peryodik olarak meydana gelen yer altı sarsıntıları büyük bir depremin habercisi” dedi. Dergiye konuşan uzmanlar, hükümeti ve Delhi’deki yerel yetkilileri olası güçlü bir depremin yaşanması ihtimaline karşı önlem alma çağrısında bulundu.

‘Haberci olabilir’

Himalaya Dağları Jeoloji Enstitüsü’nden Dr. Kalaçand Sain ise, jeofizikçilerin depremin olup olmayacağını, olursa tam olarak ne zaman meydana geleceğini söyleyemediklerini, ancak küçük yer altı sarsıntılarının sayısındaki artışın olası büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade etti.