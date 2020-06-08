MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan’da güçlü deprem olacak
ABONE OL
08.06.2020 - 07:00 |

Hindistan’da güçlü deprem olacak

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin yanı sıra Haryana, Uttar Pradeş ve Racastan gibi büyük eyaletlerin yer aldığı merkez bölgesinde güçlü bir deprem meydana gelebileceği iddia edildi.

Hindistan’da güçlü deprem olacak

Hindistan’da yayınlanan Business Today dergisinin bazı jeofizik uzmanlarına dayandırdığı habere göre, son 3 ay içinde söz konusu bölgede 11 hafif depremin son 2 yıl içinde ise büyüklüğü 4.0 ila 4.9 arasında değişen 64 yer altı sarsıntısının, ayrıca 5 ve üzerinde büyüklüğünde 8 depremin kaydedildi. Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Prosanta Kumar Khan, “Peryodik olarak meydana gelen yer altı sarsıntıları büyük bir depremin habercisi” dedi. Dergiye konuşan uzmanlar, hükümeti ve Delhi’deki yerel yetkilileri olası güçlü bir depremin yaşanması ihtimaline karşı önlem alma çağrısında bulundu.

‘Haberci olabilir’

Himalaya Dağları Jeoloji Enstitüsü’nden Dr. Kalaçand Sain ise, jeofizikçilerin depremin olup olmayacağını, olursa tam olarak ne zaman meydana geleceğini söyleyemediklerini, ancak küçük yer altı sarsıntılarının sayısındaki artışın olası büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade etti.

 

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardıİzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Silivri'de yazlık evde ölü bulundu

Silivri'de yazlık evde ölü bulundu 

Sıradaki Haber