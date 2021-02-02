Hindistan'da protestocu çiftçilerin başkente girmemesi için güvenlik tedbirleri artırıldı

Göstericilerin toplandığı başkente bağlı Gazipur ilçesindeki kara yoluna demir çiviler gömülürken beton bariyerler dikenli tellerle sarılarak güvenlik tedbirleri güçlendirildi.

Barikat görüntüleri sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından sınır güvenliği benzetmesi yapılarak tepkiyle karşılandı.

Uttar Pradesh eyaletinden protestocu çiftçi Devender Singh, yeni güvenlik düzenlemelerinin onları korkutmayı amaçladığını söyleyerek, "Ama çiftçiler bu kadar kolay kaçmayacaklar." dedi.

YENİ TARIM YASALARI VE ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçilerce protesto ediliyor.

Hükümet ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

11 TUR MÜZAKERE SONUÇSUZ KALDI

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.