Hindistan'da sanayi tesisinden sızan kimyasal gaz nedeniyle 8 kişi ölü

Hint basınında yer alan haberlere göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı.

Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.

Yaklaşık 200 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sanayi tesisinin çevresinde yaşayanlarsa bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayda aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı.

Basına yansıyan görsellerde sızıntı sebebiyle kaçmaya çalışanların baygın şekilde yerde yattığı görülüyor.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduklarını vurgulayarak, sızıntından etkilenenler için dua ettiğini kaydetti.