MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
ABONE OL
27.05.2020 - 14:40 | | AA

Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Hindistan'da termometrelerin 50 dereceyi göstermesiyle son 10 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde sıcaklığın 50 derece olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bunun mevsim normallerine göre son 10 yılın en yüksek değeri olduğu kaydedildi.

Sıcaklıkların cuma günü itibarıyla mevsim normallerine dönmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kaydedilen sıcaklığın dünya genelinde aynı gün görülen en yüksek sıcaklık olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkede geçen hafta etkili olan Amphan kasırgasının havadaki nemi emerek sıcak hava dalgasına neden olduğu ifade edildi.

Başkent Yeni Delhi'de ise termometreler 47 dereceyi gösterirken bazı eyaletlerde aşırı sıcaklar nedeniyle sıvı tüketilmesi ve dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu ülkede 10 milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiği belirtiliyor.

Ülkede nisan, mayıs ve haziranda yüksek sıcaklıklar görülürken, 2015'te aşırı sıcak nedeniyle en az 2 bin 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Sultangazi'de 60 yaşındaki adamın kafasına caraskal böyle düştüSultangazi'de başına caraskal düşen 60 yaşındaki Hasan Aktepe, yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti. Caraskal'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kovboy muhtarın atını öldürdüler!

Son dakika... Kovboy muhtarın atını öldürdüler!

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Kayseri'de feci kaza! 5 kişi yaralandı

Kayseri'de feci kaza! 5 kişi yaralandı

Sıradaki Haber