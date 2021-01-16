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16.01.2021 - 17:36 | | AA

Hızlı yayılan koronavirüs türü Arjantin'e ulaştı

Arjantin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Hızlı yayılan koronavirüs türü Arjantin'e ulaştı

Bilim ve Teknoloji Bakanı Roberto Salvarezza, Twitter hesabından paylaştığı raporda, yapılan araştırmalar sonucu ülkeye yurt dışından gelen bir kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü duyurdu.

Arjantin'e yıl sonunda Almanya üzerinden geldiği belirtilen kişinin, İngiltere'de ikamet ettiği ve yakın zamanda iş için Avusturya ve Almanya'da bulunduğu belirtildi.

Kişinin ülkeye semptom göstermeden giriş yaptığı, havalimanında kendisine yapılan testin pozitif çıktığı ve karantina altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 45 bin 227 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 783 bin 47 kişide görüldü.

Edremit sahillerine 9 yıl aradan sonra kar yağdıBalıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağış etkili olmaya devam ediyor. İlçenin turistik plajları kar yağışının etkisiyle karla kaplandı.
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