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23.12.2020 - 13:27 | | AA

Hollanda İngiltere'ye uçuşları 'negatif test' şartıyla yeniden açtı

Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını test sonuçlarının negatif olması şartıyla kaldırdı.

Hollanda İngiltere'ye uçuşları 'negatif test' şartıyla yeniden açtı

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'den seyahat edecek Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları dahil tüm yolcuların koronavirüs testlerinin negatif olduğunu göstermeleri durumunda bugünden itibaren Hollanda'ya girişlerine izin verileceği belirtildi.

Deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve koronavirüs testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sınırlarda ve uçuşlardan önce belgenin kontrol edileceği vurgulandı.

Açıklamada, sadece koronavirüs testi negatif olanlara seyahat izni verilmesine yönelik uygulamanın İngiltere dışındaki tüm ülkelerden Hollanda'ya seyahat edecek yolcuları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin değerlendirildiği bildirildi.

Hollanda, 15 Aralık'tan bu yana AB dışında yaşayanlardan ülkeye girişlerinde koronavirüs testlerinin negatif olduğunu belgelemelerini istiyor.

"Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısının yinelendiği açıklamada, yurt dışından gelenlerin mutlaka 10 gün izole olmaları gerektiği vurgulandı.

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