Hollanda 'kontrollü sürü bağışıklığı'ndan Avrupa'daki en sert sokağa çıkma yasağına döndü

Hafta sonundan itibaren akşam 20:30'dan sabah 04:30'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Köpek gezdirenlerin yasaktan muaf tutulacak olması nedeniyle, çok sayıda kişi "ödünç köpek" ya da gönüllü köpek dolaştırma talebinde bulunuyor.

Hollanda hükümeti, hızla artan mutasyona uğramış İngiliz varyantı vakaları nedeniyle üçüncü bir koronavirüs dalgası yaşanamaması için sokağa çıkma yasağı da dahil bir dizi yeni önlem almayı kararlaştırdı.

İstifa eden koalisyon hükümetinin başbakanı Mark Rutte tarafından açıklanan önlemlere göre, diğer Avrupa ülkelerinde saat 22:00'den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı, Hollanda'da 20:30 olarak belirlendi.

Hükümet, İngiltere'de ortaya çıkan virüs mutasyonunun yayılmasında en önemli etken olarak görülen gençleri evde tutmak için söz konusu saatlerin belirlendiğini kaydediyor.

Yasak kararı, 9 Şubat'a kadar yürürlükte kalacak. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler 95 euro para cezasına çarptırılacak. İşe gitme zorunluluğu olanlar ile evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkanlar yasaktan muaf tutulacak.

Yeni kararlar kapsamında eve ziyaretçi sayısı en fazla iki kişi ile sınırlandırıldı. Cenaze merasimlerine katılım sayısı da 100 kişiden 50 kişiye indirildi. Hollanda hükümeti, Cumartesi gününden itibaren İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerine uçuşların da yasaklanmasını kararlaştırdı.

YASAĞI AŞMAK İSTEYENLER KILIK DEĞİŞTİRMEYİ PLANLAYANLAR DA VAR

Hollanda Temsilciler Meclisi Cuma günü toplanarak, hükümet tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararını görüştü. Meclis'in, aşırı sağcı partiler ile Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin karşı çıktığı kararı onaylaması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağını aşabilmek için, bazı Hollandalılar yeni yöntemler geliştiriyor. "Ödünç köpek" bu yönetimlerden biri.

Aile başına sadece bir kişinin evcil hayvan gezdirmek için sokağa çıkmasına izin verilecek olması nedeniyle, hayvan bakım merkezlerine yapılan ödünç köpek talebinde büyük artış oldu.

Köpek gezdirme platformu da, çok sayıda kişinin, özellikle yaşlı kişilerin evcil hayvanlarını dolaştırmak için gönüllü olduğunu açıkladı.

Yasağı aşmak isteyenler için, internet üzerinden ikinci el eşya satan sitelerde de, postacı ve yemek dağıtıcısı giysileri ile çanta satışına ilişkin çok sayıda ilan yer almaya başladı.

Posta ve yemek şirketleri, internet üzerinden üniforma satışını önlemek için harekete geçti.

Kaynak: BBC Türkçe