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21.11.2020 - 12:22 | | AA

Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye asker gönderiyor

Birleşmiş Milletler barış gücüne destek sağlayacağını belirten Hollanda, Ocak 2021'den itibaren Erbil Havalimanı'nı 150 askerin koruyacağını açıkladı. Mali'ye ise 130 askerin yanı sıra C-130 nakliye uçağı da yollanacak.

Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye asker gönderiyor

Hollanda'nın, Kuzey Irak'a ve Mali’de Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA'ya askeri destek sağlayacağı bildirildi.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 100 ila 150 askerin, Kuzey Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nı koruyacağı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri içinde yer alacak askerlerin ilk bölümünün, Ocak 2021'de yola çıkacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, 70 ila 130 askerin de Mali'de BM'ye bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA’ya lojistik destek vereceği ifade edilirken, ülkeye askerlerin yanı sıra C-130 transport uçağı da gönderileceği kaydedildi.

Mali'deki desteğin 2021 yılının kasım ayında başlayacağı ve 6 ay süreceği aktarıldı.

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