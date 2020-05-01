01.05.2020 - 21:59 |
Hollanda'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı
Hollanda'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e yükseldi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 68'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.
Dişli, vefat edenlerin en gencinin 38, en yaşlısının ise 96 yaşında olduğunu ifade etti.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 791'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 893'e çıktı.