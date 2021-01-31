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31.01.2021 - 21:33 | | AA

Hollanda'da ilkokul ve kreşler 8 Şubat'tan itibaren tekrar açılıyor

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ilkokul ve kreşler 8 Şubat'tan itibaren tekrar açılıyor.

Hollanda'da ilkokul ve kreşler 8 Şubat'tan itibaren tekrar açılıyor

 

Ülkede geçici hükümetin İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, pazar günü Lahey kentindeki Başbakanlık Konutu'nda yapılan Kovid-19 toplantısı sonrasında basına açıklamada bulundu. 

Slobs, ilkokul ve kreşlerin 8 Şubat'tan itibaren açılacağını söyledi. 

Öğretmenler için okullarda Kovid-19 vakalarının tespitinde hızlı sonuç veren test uygulama imkanı olacağını belirten Slobs, bir öğrencinin testinin pozitif çıkması halinde ise sınıftaki tüm öğrencilerin 5 gün karantinada kalması gerektiğini ifade etti. 

Slobs, ilkokulların tekrar açılmasında en önemli nedenin virüsün ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türün çocuklarda daha az görülmesinden dolayı olduğunu ifade etti. 

Ortaokul ve liselerin açılması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Stobs, bununla ilgili kararın bir hafta içinde belli olacağını dile getirdi. 

Ülkede, yeni vakaların artması nedeniyle 17 Aralık 2020'den itibaren okullar kapalı tutuluyor.

 

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