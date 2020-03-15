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15.03.2020 - 20:57 | | AA

Hollanda'da okullar corona virüs nedeniyle tatil edildi

Hollanda İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ülke genelinde okulların pazartesiden itibaren 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Hollanda'da okullar corona virüs nedeniyle tatil edildi

 

Hollanda hükümeti, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı.

Slobs, düzenlediği basın toplantısında, okulların 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini ve çocuk bakım merkezlerinin de kapalı kalacağını duyurdu.

Marketlerde "yağmalamayı durdurma" tavsiyesi

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00'den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti.

Halka "marketlerde yağmalamayı durdurma" tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ölü sayısı 20’ye çıktı

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak 1135'e, ölü sayısının ise 12’den 20’ye yükseldiğini duyurdu.

Düğün faciaya dönüyorduAydın'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.
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