‘Hong Kong bir daha seçim görmeyebilir’

Pekin yönetiminin Hong Kong halkına ya da uluslararası topluma verdiği sözlere uyma niyeti olmadığını kaydeden Pompeo, “Hong Kong halkı, uzun yıllardır özgür ve adil seçimlere yönelik arzu ve yeteneklerini göstermiştir. Hong Kong makamlarını kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Hong Kong’daki seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu seçimler düzenlenmezse ne yazık ki Hong Kong, Çin’deki başka bir komünist kent olma yolunda ilerlemeye devam edecektir” ifadesini kullandı. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz’da hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 Eylül’de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyurmuştu.