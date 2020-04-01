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01.04.2020 - 13:50 |

Hong Kong'da bir kediye sahibinden corona virüsü bulaştı

Hong Kong’da sahibinden corona virüsü bulaşan kedi, ‘dünyada virüsle enfekte olan ikinci kedi’ oldu. Öte yandan corona virüsü nedeniyle karantinaya alındıktan sonra salınan bir köpeğin öldüğü belirtildi.

Hong Kong'da bir kediye sahibinden corona virüsü bulaştı

Hong Kong’da sahibinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözetime alınan bir kediye yapılan test de pozitif çıktı, böylece ‘virüse rastlanan ikinci kedi’ olarak kayda geçti.

Kedinin sahibi olan 25 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Tarım ve Balıkçılık Departmanı, kedinin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğine dikkat çekti ve halkı, evcil hayvanlarını terk etmeme çağrısında bulundu.

Belçika'nın Valon Bölgesi'nde bir kediye corona virüsü teşhisi konulmuş ve virüsün, kediye sahibinden bulaştığı belirtilmişti.

İKİ KÖPEKTE DE GÖRÜLDÜ, BİRİ ÖLDÜ

Öte yandan Hong Kong’da iki köpekte de corona virüsüne  rastlandı. Bunlardan biri olan ve 60 yaşındaki bir kadına ait olan Pomeranian cinsi köpeğin karantinadan salındıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uzmanlar virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri...Antalya’da korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı. Kimi erkek el işi ördü, kim evi süpürdü, kimi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı.
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