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13.07.2020 - 18:08 | | AA

Hong Kong'da corona virüs alarmı! Artmaya başlayınca harekete geçildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yerel hükümet, yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarının artmasıyla nedeniyle önlemlerin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Hong Kong'da corona virüs alarmı! Artmaya başlayınca harekete geçildi

 

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yerel hükümet tarafından getirilen yeni kısıtlamlarla eğlence mekanları, güzellik ve spor salonları 7 gün boyunca kapalı olacak.

Bu kapsamda restoranlar günlük azami yüzde 60 doluluk kapasitesiyle, her masada en fazla 8 kişiye hizmet verecek ve akşam saat 18.00'den sonra sadece siparişle çalışacak.

Diğer yandan toplu ulaşım araçları, yaşlı bakım ve yemek sektörü çalışanlarına Kovid-19 testleri yapılacak. Toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olacak. Maske takmayı reddeden kişiler 5 bin (yaklaşık 4 bin 429 TL) Hong Kong doları para cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yeni kısıtlamaların 15 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Lam’dan salgınla mücadele çağrısı

Diğer yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, konuya ilişkin sıkı önlemlerin salgının ay başından bu yana daha kötü bir hal alması nedeniyle alındığını açıkladı.

Söz konusu tedbirlerin ticari faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar, yaşlı bakımevleri, taksi şoförleri ve restoranlar gibi çok sayıda alanı kapsadığını belirten Lam, ayrıca salgınla mücadelede tüm kentin birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Hong Kong’da gün içinde 52 vaka tespit edildiği, bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kentte toplam vaka sayısı 1522’ye ulaşırken, bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Halisdemir'in kardeşi konuştu! Ağabeyime ilk kurşunu sıkan...Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi.
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