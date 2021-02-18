Husiler ilerliyor

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Marib’e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti. Husiler, son günlerde Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib’e saldırılarını arttırmıştı. Marib saldırılarının arkasında ise Husilerin, kentin petrol ve gaz kaynaklarını ele geçime, İran’ın elini güçlendirme ve siyasi kazanım elde etme amaçları yattığı öne sürülüyor.