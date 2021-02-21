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21.02.2021 - 19:58 | | AA

Husiler: Koalisyonun alıkoyduğu gemilerin ekonomiye zararı 20 milyar doları aştı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemileri nedeniyle kontrolü altındaki bölgelerde ekonominin 20 milyar doların üzerinde zarar gördüğünü açıkladı.

Husiler: Koalisyonun alıkoyduğu gemilerin ekonomiye zararı 20 milyar doları aştı

 

Husilere bağlı SABA'nın haberine göre, Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Ammar el-Edrai, yakıt gemilerinin alıkonulması nedeniyle üretimde, hizmet ve sanayi sektörlerinde doğrudan ve dolaylı zararların söz konusu olduğunu belirtti. 

Bu zararın 20 milyar doların üzerinde olduğunu kaydeden Edrai, bu durumdan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yanı sıra ABD ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de sorumlu olduğunu öne sürerek, BM'yi sessiz kalmakla suçladı. 

Husiler, Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor. 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor. 

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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