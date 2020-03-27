Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran'ın desteklediği Husilerin silahlı insansız hava araçlarıyla Ebha ve Hamis Muşeyt kentlerine saldırı düzenlemeyi hedeflediğini ancak bunu engellediklerini açıkladı.
Maliki, söz konusu silahlı insansız hava araçlarının koalisyon güçleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğünü ifade etti.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.