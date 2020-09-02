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02.09.2020 - 10:04 |

'I Like to Move it' şarkısıyla ünlü olmuştu... Erick Morillo hayatını kaybetti!

'I Like to Move it' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan DJ 49 yaşında hayatını kaybetti.

'I Like to Move it' şarkısıyla ünlü olmuştu... Erick Morillo hayatını kaybetti!

'I Like to Move it' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan DJ Erick Morillo 49 yaşında Miami'de hayatını kaybetti.

Polis, Morillo'nun Miami Beach'teki evinde ölü bulunduğunu, ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Morillo, bir aydan kısa bir süre önce aynı partide birlikte çaldığı kadın DJ'e cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Florida'daki WPLG televizyon kanalının haberine göre önce suçlamaları reddeden DJ, daha sonra taciz mağduru üzerinden toplanan adli delillerin şüpheli olarak kendisini işaret etmesi üzerine teslim olmuştu.

Morillo'nun Cuma günü mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Kaynak: BBC Türkçe

İzmir'de mescide silahlı saldırı düzenlendiİzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, mescitte hasar meydana geldi.
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