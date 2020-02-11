MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'İdlib'de 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu'
ABONE OL
11.02.2020 - 23:01 | | AA

'İdlib'de 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'deki saldırılar nedeniyle geçen şubattan bu yana 1 milyondan fazla sivilin yerinden olduğunu bildirdi.

'İdlib'de 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu'

 

Borrell, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaşın dokuzuncu yılında olduğunu belirterek, "İdlib'deki saldırılar, ayrım gözetilmeksizin yüzlerce sivilin öldürülmesiyle sonuçlandı. Yoğun yerleşim alanlarında sivillere yönelik saldırılar devam ediyor. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor." dedi.

Geçen yıl şubat ayında İdlib'e başlatılan askeri operasyon nedeniyle, Türkiye sınırına doğru "1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğine" dikkati çeken Borrell, bu sayının artmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Borrell, Ankara ile Moskova arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydederek, "Suriye rejimi, halkı üzerindeki baskıyı sürdürüp, savaş mantığıyla hareket ettiği sürece ülkeye barış ve istikrar getirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Borrell, "Suriye rejimiyle normalleşmenin olmayacağını" ve "AB yardımlarının rejim ya da teröristlere yönlendirilmesine" yol açacak adımları, kırmızı çizgileri olarak açıkladı.

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümde Hızır, Nasuh'u sopayla dövdü! - EDHO 157. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümde Hızır, Nasuh'u sopayla dövdü! - EDHO 157. yeni bölüm fragmanı...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber