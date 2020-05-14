İki anne doğum yaparken vuruldu, bir anne bebeğini kuvöze kapanarak kurtardı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın-doğum hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Saldırı 18 bebeği annesiz bıraktı. Afgan yetkililere göre iki anne ve bebekleri doğum sırasında vurularak hayatlarını kaybetti.

Saldırının ortasında doğum yapan bir anne ve bebeği kurtulurken, yan odada bebeğini kurtarmak için kuvözün üzerine kapanan bir anne yaşamını yitirdi. Bebeğin yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Saldırıdan sonra hastaneye giden Afganistan Sağlık Bakan Yardımcısı Vahid Mecruh, "Hâlâ şok içindeyim. Öldürülmüş insanlar görmeye alıştık ama bir annenin doğum yaparken öldürüldüğünü görmek başka bir şey" dedi.

Çoğu yeni anne 24 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün doğum kliniği olarak çalıştırdığı Daştibarçi Hastanesi'ndeki saldırıda toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Binaya girdikten sonra doğrudan doğum ünitesine yönelen üç saldırgan olayın ardından güvenlik güçlerince öldürüldü.

Ölenlerin çoğu yeni doğum yapmış anneler. Hayatını kaybedenler arasında hamile kadınlar, iki bebek, hemşireler, ebeler ve bir polis memuru da var.

Afgan yetkililere göre saldırı sırasında Hacer adlı bir kadın ikinci çocuğunu dünyaya getirmek üzereydi. Doğmamış bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden kadının altı yaşındaki kızına henüz annesinin ve kardeşinin öldüğü söylenmedi.

Hacer'in kocası Muhammed Hüseyin, "Henüz kızıma bir şey söylemedik. Nasıl söyleyeceğimizi de bilmiyoruz" dedi.

Saldırının hemen sonrasındaki kargaşa ortamında aileler uzun süre bebeklerini aradı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mecruh, hayatta kalan bebeklerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra başka bir hastaneye nakledildiğini söyledi. Kimlikleri, ebe ve hemşirelerin yardımıyla belirlenen bebeklerin karınlarına adları yazıldı.

Afganistan'da hastaneler, koronavirüs salgını nedeniyle, kapasitelerinin üzerinde hizmet veriyor. Salgında koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülen bir kadın doğum hastanesi saldırıdan sonra dezenfekte edilerek yeniden doğum kliniği olarak hizmet vermeye başlayacak.

Bazı insan hakları kuruluşları tarafından savaş suçu olarak nitelenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban saldırıyla bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Hastanenin bulunduğu mahallede çoğunlukla Şiilerden oluşan Hazara toplumu yaşıyor. Bölge, daha önce IŞİD'in saldırılarına uğramıştı. IŞİD son olarak Mart ayında Hazara toplumunun önde gelen isimlerinden birinin cenazesinde de saldırı düzenlemişti.