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24.06.2020 - 10:45 |

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk... Bitiyor!

Fransa'nın sembolik Eyfel Kulesi, 25 Haziran Perşembe günü halka tekrar açıldığında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapanışına son verecek.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk... Bitiyor!

Fransa’nın başkenti Paris’te Eyfel Kulesi normalleşmeyle birlikte II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapanışına son verecek ve 25 Haziran'da ziyarete açılacak.

Euronews'in haberine göre ziyaretçilerin Paris dönüm noktasına geri dönüşü, COVID-19 kilitlemesinin ardından ülkede normale döndüğünün bir işareti olarak kabul ediliyor.

Ancak normallik henüz kuleye tam olarak dönmeyecek. Daha az ziyaretçiye izin verilen kısıtlamalar, tek yönlü bir sistem söz konusu olacak. Önlemlerle yeniden açılacak

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