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17.08.2020 - 07:00 |

İkiye bölündü

23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Jugnauth, tanker sahibinden tazminat istedi

İkiye bölündü

Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı. Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu.

Geçici bariyerler

Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi. Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı. 1.3 milyon nüfusa sahip Mauritius vatandaşları petrolün kıyı bölgesinde yayılmasını engellemek için geçici bariyerler kuruyor.

 

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