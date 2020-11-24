İkizinden iki yıl sonra doğdu

İngiltere’nin Somerset bölgesinde bir şirkette müdür olan James Marks (35) ile Karen Marks (33) altı yıl önce evlendi. Çiftin en büyük isteklerinden biri anne - baba olmaktı. Ama evliliğin üstünden bir yıl geçmesine rağmen Karen Marks hamile kalamadı. Hastaneye giden genç kadının yumurtlama sorunu olduğu belirlendi. Çift bunun üzerine tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya karar verdi. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS’nin maddi desteğiyle de uygulanan tüp bebek yöntemiyle Marks çiftinden alınan yumurta ve spermler laboratuvarda döllendirildi. Böylece beş embriyo oluştu.

Dördüz olabilirler

Bu beş embriyodan biriyle 2018 yılında çiftin Cameron adını verdikleri erkek bebekleri doğdu. Diğer dört embriyo da çiftin isteği üzerine daha sonra doğum yapma planıyla dondurularak saklandı. Çift dondurulan embriyolardan birini ise geçen yıl Karen Marks’ın düşük yapmasıyla kaybetti. Bunun üzerine Karen Marks bir başka embriyo ile hamile kaldı. İşte genç kadının bu hamileliği sonucu da 15 Eylül 2020’de bir kızları oldu. “Isabella” adı verilen kız bebek, 2018’de doğan Cameron ile teknik olarak ikiz kabul ediliyor. Tek yumurta değil, çift yumurta ikizi olarak değerlendiriliyor. Karen - James Marks dondurulan diğer iki embriyonun da uygun bir zamanlarında dünyaya gelmesini, böylece Cameron ile Isabella’nın dördüz olmasını hedefliyor.