İlaç tartışması büyüyor!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar sürerken, kullanılması gündeme gelen bazı ilaçlar büyük tartışma yarattı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süredir gündeme getirdiği “hidroksiklorokin” ve “klorokin”, sağlık çevrelerinin olduğu kadar siyasilerin de tartışma konusu haline geldi.

Koronavirüs tedavisinde de kullanılabileceği söylenen ilacın dünyadaki en büyük üreticilerinden biri Hindistan. Ancak Hindistan ‘hidroksiklorokin’ ihracatını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın, özellikle Hindistan içinde Kovid-19 vakalarının hızla artması sonrası alındığı ifade ediliyor. Hindistan, ülke içine yönelik kullanım amacıyla bu yasağı uygularken, ABD Başkanı Trump’ın, ilaçta kullanılan ham maddenin alınması için bu ülkeyle görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi aradı ve ikili, ilacın temini üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Deneyler sürüyor

Hindistan’ın hem küresel hem de yerel ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olduğu ifade edilse de, ilacın ham madesi klorokin sülfat temininde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Çin’in bu hammaddenin satışında kısıtlamalara gittiği belirtiliyor.

Öte yandan ilacın henüz hastalığa karşı başarılı tedavi sağladığına yönelik resmi bir bulgu yok. İlaçla ilgili umut verici araştırmalar devam etse de, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de henüz bir açıklama yapmış değil.

Bununla birlikte Trump yönetimi, henüz faydası kanıtlanmamış bir ilaçta ısrar etmesi nedeniyle eleştiriliyor. Zira ilacın ciddi yan etkileri bulunduğu ve herkesçe kullanılmaması gerektiği ifade ediliyor. Nitekim Trump’ın coşkulu biçimde ilaçtan bahsetmesi sonrasında, Nijerya’da bu ilacı kullanan bazı kişilerin aşırı dozdan zehirlendiği ortaya çıktı. Trump, “Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince hatta fazlasıyla stoğumuz var” demişti.

‘Hidroksiklorokin’ nedir?

‘Hidroksiklorokin’ ile ‘klorokin’ sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlar. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus gibi rahatsızlıklar için de kullanılıyor. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü’nün Temel İlaçlar Listesi’nde yer almakta. İlaç şimdilik az sayıda Kovid-19 hastasında “deneysel olarak” kullanıldı.

‘Pearl Harbor ve 11 Eylül gibi olacak’

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, Fox News kanalında katıldığı programda, ABD’deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ‘ürkütücü’ açıklamalarda bulundu. Salgının kısa süre sonra ABD’de en yüksek seviyesine ulaşacağını vurgulayan Adams, “Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek” dedi.

Adams, kötü günlerin ardından bu zorlu süreci aşacaklarına işaret ederek, “Yine de önümüzdeki 30 gün boyunca herkes üzerine düşeni yaparsa, bu tünelin ucunda ışık ve umut var. Ancak yapacak çok işimiz var” dedi.