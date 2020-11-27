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27.11.2020 - 08:59 | | AA

Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama!

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama!

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda yerel saatle 05.57’de meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Patlamanın yaklaşık 2 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, halka, ikinci alarm (waspada) seviyesindeki yanardağın 2 kilometrekarelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

 

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