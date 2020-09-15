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15.09.2020 - 14:24 |

İlk fotoğraf! Komadan çıkıp ailesiyle objektife baktı

Rusya’da zehirlenip tedavi edilmek üzere Almanya’ya sevk edilen ve komadan çıkan muhalif lider Aleksey Navalny'nin, hastane yatağından ilk fotoğrafı yayınlandı.

İlk fotoğraf! Komadan çıkıp ailesiyle objektife baktı

Almanya Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalni, resmi Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta 44 yaşındaki Navalni'ye ailesi eşlik ediyor.

Fotoğrafın yanında "Merhaba, sizi özledim. Hâlâ çok fazla şey yapamıyorum ama dün tüm gün kendi başıma nefes alıp verebildim. Hiç bir yardım, boğazımda tek bir boru olmadan. Bu çok güzeldi. Birçoğumuzun hafife aldığı, muhteşem bir şey. Tavsiye ederim." mesajı yer aldı. 

İlk fotoğraf Komadan çıkıp ailesiyle objektife baktı

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni Almanya'nın başkentindeki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneden dün yapılan açıklamada Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği belirtilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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