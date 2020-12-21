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21.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘İlk insanlar sert kışları uykuda geçirdi’

İspanya’nın Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca Dağları’nda bulunan “Sima de los Huesos” adlı mağarada yapılan kazılarda 400 bin yıllık insan kemikleri bulundu.

‘İlk insanlar sert kışları uykuda geçirdi’

Kemikler, ilk insanların sert kışları uykuda geçirmiş olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, bulunan “Neandertal”’ adlı insan türünden kalan fosilleşmiş kemiklerdeki lezyonların ve diğer hasar belirtilerinin, kış uykusuna yatan diğer hayvanların kemikleriyle aynı olduğunu söyledi. Bölgedeki ilk kazıyı yapan Juan-Luis Arsuaga ve Yunanistan’daki Trakya Democritus Üniversitesi’nden Antonis Bartsiokas, bulunan fosillerde kemik büyümesinin her yıl birkaç ay bozulduğunu tespit ettiklerini söyledi. Uzmanlar, bu ilk insanların soğukta uzun süre hayatta kalmak için yeterli vücut yağı deposu olduğunu düşünüyor. Açıklamaya göre, ilk insanlar sert hava koşullarına dayanabilmek için ya tam bir kış uykusuna ya da ayıların yaptığı gibi “daha az derin bir uykuya” yatıyorlardı. Bu da kemik gelişimlerinde aksaklığa neden oluyordu.

 

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