İlk kez ‘Biden kazandı’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’in ismini kullanmadan “O, seçim hileli olduğu için kazandı” ifadesini kullandı. Böylece, Trump, ilk kez Biden’ın seçimi kazandığını kabul etmiş oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savundu. Trump, oyların “Dominion” adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini öne sürdü. Trump, “(Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksas’a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!” iddiasında bulundu.

Trump, paylaşımında ayrıca, “Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik ‘aksaklıklar’ gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!” dedi.

‘Trump teyit etti’

Joe Biden’ın Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak belirlediği Ron Klain ise “Trump’ın tweeti, Biden’ın seçimi kazandığı gerçeğinin bir başka teyididir” dedi.

Oy sayımlarına ilişkin “temelsiz iddialara yer verilmesi” gerekçesiyle, Trump’ın söz konusu paylaşımlarının geri kalanına katılmadığını söyleyen Klain, “Biden kazandı çünkü daha çok oy topladı. Tam olarak, Başkan Trump’ın dört yıl önce ‘ezici’ olarak tanımladığı miktarda oy toplayarak seçimi kazandı” ifadesini kullandı.

Destek gösterisinde arbede

ABD’de başkanlık seçimlerinin ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve hile karıştırıldığını iddia eden Başkan Donald Trump’a destek amacıyla sokağa çıkan ve aralarında “Proud Boys” gibi aşırı grupların da bulunduğu protestocular, hafta sonunda özellikle başkent Washington D.C’de ciddi eylemlere imza attı. Bununla birlikte söz konusu gösterilerin ardından zıt görüşlü gruplardın da sokaklara çıkması, gerilimi artırdı ve arbede yaşandı.

3 Kasım’da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump’a destek vermek için Washington’da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı. Trump destekçisi bazı gruplarla “Siyahların Hayatı Önemlidir” (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray’a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bununla birlikte 3 kişinin de olaylarda yaralandığı kaydediliyor.