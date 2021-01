İlk kez ‘Welcome’ yok

Donald Trump, bugün itibarıyla ABD Başkanlığı’na resmen veda ediyor. Donald Trump ile birlikte başkanlık konutu Beyaz Saray’dan ayrılacak olan eşi Melania Trump ise 100 yıllık bir first leydi geleneğini yıkıyor. ABD’de 100 yıldır Beyaz Saray’dan ayrılan first leydiler, yerlerine gelen yeni first leydiler için “Hoş geldin daveti” düzenliyordu. Ama Melania Trump’ın yeni Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden için Beyaz Saray’da “Hoş geldin daveti” vermediği öğrenildi.

Kocasının yanında yer aldı

Jill Biden’ı Beyaz Saray’a davet etmeyen Melania Trump, ABD’de bu geleneği uygulamayan ilk first leydi olarak tarihe geçti.

3 Kasım’da yapılan seçimin hileli olduğunu öne süren Donald Trump da Biden’ın yemin törenine katılmıyor. Melania Trump’ın eşinin yanında yer alarak tavır sergilemesi bir nezaket geleneğinin de yıkılmasına yol açtı. Trump’ın bu tavrı, eski first leydilerin çeşitli yardım organizasyonları için birbirlerine olan desteğinden de uzak kalacağını gösteriyor.

Kızsalar da ağırlamışlardı

ABD’nin modern tarihinde iktidarın gergin bir şekilde el değiştirmesi daha önce 1980’de Başkan Jimmy Carter’ın yerine Ronald Reagan’ın seçilmesiyle yaşanmıştı. Buna rağmen first leydi Rosalynn Carter, Beyaz Saray’ı tanıtmak için Nancy Reagan için kısa bir “Hoş geldin daveti” düzenlemişti. Trump’tan önceki başkan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama da “ABD vatandaşı olmamakla” suçladığı Slovenyalı Melania Trump’ı geleneğe uyarak Beyaz Saray’da ağırlamıştı.

En düşük nota sahip

Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılırken kamuoyu nezdinde onay notunun yüzde 47 olduğu açıklandı. CNN/ORC anketine göre, Melania Trump’ın yüzde 47 olan onay notu, seleflerine kıyasla çok düşük. First leydiliğe veda ettiklerinde Michelle Obama’nın onay oyu yüzde 69, Laura Bush’un yüzde 67, Hillary Clinton’ın ise yüzde 56’ıydı. Trump’ın önceki first leydilere kıyasla görevine yaklaşımının daha “gösterişsiz” olduğu biliniyor. Ancak Melania Trump’ın durumunun eşinden iyi olduğu, çünkü ankete göre Donald Trump’ın onay notunun sadece yüzde 33 olduğu bildirildi!

Video ile veda etti: Daima sevgiyi seçin

Melania Trump sosyal medyada 7 dakikalık first leydiliğe veda videosu yayımladı. Trump, videoda şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını belirterek halka sevgi ve barışı seçmeleri çağrısında bulundu. 4 yıllık görevini gerçekleştirme ayrıcalığına sahip olduğu için minnettarlık duyduğunu ifade eden Melania Trump, “Sevgili Amerikalılar, ABD’nin first leydisi olarak size hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu. Halkı birleştiren şeylere odaklanılmalı” dedi