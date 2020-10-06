‘İlk testi gizledi iddiası’

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıklamasının ardından hakkında ortaya atılan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor. “The Wall Street Journal” (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü pozitif çıkan ilk koronavirüs test sonucunu gizleyip 2. testin sonucunu bekledi.

Gazetenin, Trump’ın sağlık durumunu yakından bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı perşembe günü Fox News kanalından Sean Hannity’e demeç vermeden önce Kovid-19 hızlı test sonucu “pozitif” geldi. Ancak Trump, televizyondaki röportaj sırasında yakın danışmanı Hope Hicks’in virüse yakalandığını belirtip, kendi durumundan bahsetmedi ve ikinci testin sonucunu bekledi. Daha sonra ikinci testin sonucu da “pozitif” çıkınca, Trump, Twitter üzerinden Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump’ın, Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile canlı yayın tartışmasına çıkmadan ya da New Jersey Bedminster’deki bağış toplama etkinliğinden önce test edilip edilmediğine ilişkin soruyu soruyu yanıtlamadı ve “Başkan’ın her yaptırdığı teste ilişkin size tarih çizelgesiyle birlikte bir açıklama vermeyeceğim. Düzenli olarak test yaptırıyordu. İlk aldığı pozitif sonuç, Bedminster’den döndükten sonraydı” demekle yetindi.

Bununla birlikte gün içinde bir açıklama yapan McEnany de, koronavirüs testinin “pozitif” çıktığını açıkladı. Böylelikle Trump’ın ekibinden Kovid-19’a yakalananlara bir kişi daha eklenmiş oldu.

First Lady gitmiyor

Bu arada New Jersey’deki eyalet sağlık yetkililerinin, Trump’ın, Kovid-19’a yakalandığını açıklamasından saatler önce gittiği Bedminster’deki kampanya bağış toplama etkinliğine katılan 200’den fazla kişiyle temas kurduğu belirtiliyor.

Somerset County yetkililerinin de, çoğu ilçede yaşayan ve etkinlikte görev alan kişilerle iletişime geçerek, virüsün yayılmasını önlemeye çalıştığı öne sürülüyor. Nitekim danışmanı Hope Hicks’in de bu etkinlikte olduğu haberleri yer almıştı.

Başkan Trump ile birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkan eşi Melania Trump da, dün bir açıklama yaparak kendisinin iyi olduğunu ancak Beyaz Saray’dan çıkarak hastaneye eşini ziyarete gitmeyeceğini söyledi. First Lady Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendimi iyi hissediyorum ve evde dinlenmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı, kendilerine destek olanlara ve dua edenlere minnettar olduklarını kaydetti.

Yeğeni amcasına yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı” adlı kitabıyla aile sırlarını açığa çıkaran yeğeni Mary Trump, amcasının koronavirüse yakalanmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD merkezli haber radyosu NPR’a konuşan Mary Trump, Donald Trump’ın, babası Fred Trump’ın “hastalığın affedilemez bir zayıflık” olduğuna dayanan görüşünden etkilendiğini söyledi. Trump’ın salgını ele alış biçiminde de bu görüşün etkili olduğunu savunan Mary Trump, “Amcam hasta olmanın veya diğer insanların hasta olmasının zayıflığını kabul edemez. Bu yüzden içinde bulunduğumuz ABD korkunç bir yer” dedi. Donald Trump’ın büyükbabası Friedrich Trump’ın 1918 salgınında İspanyol gribi nedeniyle öldüğünü hatırlatan Mary Trump “Amcam bir şeyi unutmuş gibi görünüyor” dedi.

O da ‘İyileşmesini istiyoruz’ dedi...

Venezüella lideri Nicolas Maduro, “iki ülke arasındaki kötü ilişkilere rağmen” ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsten kurtulmasını dilediğini söyledi. Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Twitter hesabından yayınlanan sağlık brifinginde çeşitli açıklamalarda bulundu. Trump ile eşinin koronavirüse yakalanmasına değinen Maduro, “Kimsenin enfekte olmasını istemiyoruz, Venezüella düşmanı ABD Başkanı ile insani dayanışmamızı ifade ediyoruz ve iyileşmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Venezüella ile ABD arasındaki ilişkiler, muhalefet kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun Başkan Maduro’yu yeniden iktidara getirmek amacıyla kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği zaman yeni bir krize girmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin çoğu Guaido’yu desteklerken, Rusya, Çin, Türkiye ve diğer ülkeler Maduro’yu desteklemişti. ABD ayrıca, Venezüella’ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım uygulamıştı.