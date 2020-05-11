‘İlk vaka 18 Eylül’de’

Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi’nden bilim insanları, 6 Ekim 2019-21 Ocak 2020 arasında 640 grip benzeri hastalığı olan kişiden aldığı örneklerden 9’unda Kovid-19 pozitif çıktığını açıkladı.



Ekim 2019’da Vuhan’da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları’na katılan İtalyan ve Fransız sporcular, o dönem pek çok sporcunun hastalandığını söyledi. Eskrimci Tagliariol, ‘O dönem hepimiz hasta olduk’ dedi.



Çin, 31 Aralık 2019 günü Dünya Sağlık Örgütü’ne Hubey Eyaleti’nin merkezi Vuhan kentinde sebebi bilinmeyen bir virüsten kaynaklı zatürre vakalarının ortaya çıktığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, 7 Ocak 2020’de yeni tip koronavirüsün tespitiyle ilgili bir açıklama yaptı ve virüse “2019-nCoV” adını verdi. Örgütün, 11 Şubat’taki toplantısında ise virüsün ismi “Kovid-19” olarak değiştirildi. Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü “SARS-CoV-2” olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı. Dünya ülkeleri salgını kontrol altına almaya çalışırken ilk vakanın hangi tarihte ortaya çıktığına ilişkin tartışmalar da araştırmalar da sürüyor. Salgının merkez üssü Vuhan’da ilk vakanın görüldüğü tarihi değiştirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı.



640 vakanın 9’u...



Vuhan’daki Tianhe Havalimanı’ndaki gümrük idaresinin, 18 Eylül 2019’da gelen uçakta olan bir yolcunun iyi olmadığını ve nefes alma güçlüğü çektiğini belirten bir acil durum mesajı aldığı ortaya çıktı. Kısa süre sonra devlet medya ajansından bir gazeteciye göre, Vuhan İlk Yardım Merkezi, transfer vakasının klinik olarak “yeni bir tip koronavirüs” olarak teşhis edildiğini bildirdi. Ajansın bildirdiğine göre, ertesi ay Ekim 2019’da Vuhan’da 10 bin yarışmacı ile düzenlenen Dünya Askeri Oyunları’nda Fransız sporcular, grip benzeri bir hastalığa yakalandı. Fransız pentatlon Elodie Clouvel 9 gün süren oyunlar süresince pek çok kişinin çok hasta olduğunu söyledi. Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi’nden bir grup bilim insanı geçen ay Nature Microbiology dergisinde yayınladıkları makalede, “6 Ekim 2019’dan 21 Ocak 2020’ye kadar grip benzeri hastalığı olan Vuhan’daki hastalardan” örnek alındığını belirtti. Bilim insanları makalelerinde 640 örnekten 9’unun pozitif olduğunu tespit ettiklerini, ocak ayında bunun “topluluk aktarımı” olduğu sonucuna vardıkları vurgulandı. Öte yandan, “yarasa kadın” olarak bilinen Çinli ünlü virolog Shi Zhengli’nin geçen yıl mart ayında yayınladığı bir makalede yarasa yemenin tehlikesi hakkında uyarması da “Virüs aralık ayından çok daha önce mi yayılmaya başladı?” sorusunu tekrar gündeme getirdi.



Fransa’da tarih değişti



Diğer yandan, salgın Avrupa’da İtalya’da ilk resmi vaka 20 Şubat’ta açıklanmıştı. Fransa’da ise 24 Ocak diye kayıtlara geçmişti. Ancak Avicenne Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinden sorumlu olan Prof. Yves Cohen, geriye dönük 24 örneği incelemiş, bir kişide Kovid-19’un pozitif çıktığını tespit etmişti. Cohen’in çalışmasıyla Fransa’da ilk vakanın 24 Ocak’ta değil, 27 Aralık 2019’da görüldüğü iddia edilmişti.



Almanya’da bulaşma katsayısı arttı



Kovid-19 salgınıyla birlikte yaklaşık iki ay süren sıkı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlamasıyla birlikte Almanya’da virüsün bulaşma katsayısının yeniden 1’in üzerine çıktığı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, R olarak bilinen katsayının 1.1 olduğu belirtildi. Bu durum, her bir kişinin virüsü 1.1 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. 7500’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Almanya’da tedbirlere karşı olanlar cumartesi günü yeniden eylem yaptı. Polis, 30 protestocuyu gözaltına alındı.



Maracana Stadı hastane oldu



Latina Amerika’da Kovid-19 en çok etkilenen Brezilya’daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü. Rio de Janeiro Eyaleti’nde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu’nun dış bölgesine ağır Kovid-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.



400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50’si yoğun bakım için olmak üzere 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya’da, Kovid-19 hastalığı 11 bine yakın insanın hayatına mal oldu.



Virüs, manikür salonundan yayıldı



ABD’nin pek çok eyaletinde Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor. Kaliforniya da bu eyaletlerden biri. Normalleşmeye risk oranının düşük olduğu belirlenen işletmelerdan başlanacak. Berberler ve manikür salonları ilk açılacak işletmeler arasında yer almayacak. Kovid-19’un ilk çıktığı noktaya ilişkin bilgi veren Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya’da her şeyin bir manikür salonundaki yayılmayla başladığını duyurdu. Newsom’un bahsettiği manikür salonunun sahibi ise “Sektörde kimse bu konuda bilgilendirilmedi” dedi.

‘O dönem hepimiz hastaydık’



İtalyan eskrimci Matteo Tagliariol, 17-27 Ekim 2019’da Çin’in Vuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları’na katılan sporculardan biri. “O dönem hepimiz hasta olduk. Bizim dairedeki 6 kişi de hastaydı. Diğer kafilelerde de birçok kişinin hasta olduğunu duymuştuk” diyen Tagliariol, doktorların elinde ilaç kalmadığını belirterek, “Valerio Aspromonte neredeyse zamanının büyük bölümünü yatakta geçirdi. Ateşim vardı. Üç hafta öksürdüm. Antibiyotikler işe yaramadı. Hastalık oğlum ve kız arkadaşıma da bulaştı. Ben doktor değilim ama semptomlar Kovid-19’la aynıydı. Nefes almakta zorlanıyordum. Ama şanslıyım ki üç hafta sonra hiçbir şeyim kalmadı” dedi. O turnuvada boy gösteren Fransız pentatlon Elodie Clouvel de benzer bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi:



“Valentin Belaud ile ben de koronavirüse yakalandık diye düşünüyorum. Çünkü Vuhan’da Dünya Askeri Oyunları’nda mücadele etmiştik. Hasta olduk. O üç gün idmana çıkamadı. Ben de daha önce yaşamadığım şeyler yaşadım. Bir askeri doktorla konuştuğumuzda bizim büyük ihtimalle koronavirüse yakalandığımızı söyledi.”



Bir ay sonra yeni vaka



Çin’de Kovid-19 salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan’da 3 Nisan’dan beri ilk defa bir vaka tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, Vuhan’daki vaka ile birlikte toplam 14 kişide Kovid-19’a rastlandığını açıkladı. Bu rakam Çin’de 28 Nisan’dan beri tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Salgının bulaştığı 14 kişiden 11’i ülkenin Rusya sınırındaki Şulan şehrinde tespit edildi. Vuhan ve Şulan dışındaki diğer iki vakanın ise yurt dışından geldiği açıklandı.

İsveç’ten 70 yaş özrü



Kovid-19 salgınına karşı “sürü bağışıklığı” yaklaşımını benimseyen İsveç’te, 70 yaşın üzerinde yüzlerce kişinin ölmesinin ardından hükümetten özür geldi. İsveç Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Lena Hallengren, “Yaşlılarımızı korumakta başarısız olduk. Bu, tüm toplum açısından çok ciddi bir başarısızlık” dedi. 3225 kişinün öldüğü İsveç’te 28 Nisan’a dek yaşanan ölümlerin yüzde 90’ının ise huzurevlerinde gerçekleştiği

ortaya çıkmıştı.



İkinci aşama bugün başlıyor



Kovid-19 salgınında en büyük darbeyi alan Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da ölenlerin sayısı 26 bin 621’e ulaştı. Kovid-19’un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında Madrid hariç İspanya’nın yarısı ikinci aşama olan “1. seviye”ye bugün geçiyor.



