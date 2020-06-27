27.06.2020 - 07:00 |
İmran Han’ın ‘şehit’ lafı tartışma yarattı
Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, mecliste yaptığı konuşmada, terör örgütü El Kaide’nin eski lideri Usame bin Ladin’in ABD tarafından 2011 yılında Pakistan’da öldürülmesi için “şehit edildi” demesi ülkede tartışmaya yol açtı.
Han, konuşmasında “ABD, Abbottabad’a geldi ve Bin Ladin’i öldürdü, şehit etti. Sonra ne oldu? Bütün dünya bize lanet okudu, hakkımızda kötü konuştu. ABD operasyonu bize haber vermedi” ifadelerini kullandı. Bin Ladin’in öldürüldüğü dönemde iktidarda bulunan Pakistan Halk Partisi’nin (PPP) Genel Başkanı Bilaval Butto-Zerdari, “Han’ın bu açıklaması, şiddet yanlısı aşırıcılığa olan yatkınlığıyla tutarlıdır” diyerek tepki gösterdi. Eski Dışişleri Bakanı Khawaja Asif ise, “Bin Ladin, ülkemize terörizm getirdi. Bu dört dörtlük teröriste, Başbakan nasıl ‘Şehit’ der?” ifadelerini kullandı. Başbakanı savunmaya çalışan Teknoloji Bakanı Fawad Chaudhry ise “dil sürçmesi” yaşandığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.