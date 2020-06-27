İmran Han’ın ‘şehit’ lafı tartışma yarattı

Han, konuşmasında “ABD, Abbottabad’a geldi ve Bin Ladin’i öldürdü, şehit etti. Sonra ne oldu? Bütün dünya bize lanet okudu, hakkımızda kötü konuştu. ABD operasyonu bize haber vermedi” ifadelerini kullandı. Bin Ladin’in öldürüldüğü dönemde iktidarda bulunan Pakistan Halk Partisi’nin (PPP) Genel Başkanı Bilaval Butto-Zerdari, “Han’ın bu açıklaması, şiddet yanlısı aşırıcılığa olan yatkınlığıyla tutarlıdır” diyerek tepki gösterdi. Eski Dışişleri Bakanı Khawaja Asif ise, “Bin Ladin, ülkemize terörizm getirdi. Bu dört dörtlük teröriste, Başbakan nasıl ‘Şehit’ der?” ifadelerini kullandı. Başbakanı savunmaya çalışan Teknoloji Bakanı Fawad Chaudhry ise “dil sürçmesi” yaşandığını iddia etti.