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06.08.2020 - 12:08 | | DHA

İnanılmaz! Doktora da gitti ama gizemi çözülemedi

Çin’de aniden karnı şişen Huang Guoxian adlı bir kadının 20 kiloya ulaşan karnı, tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

İnanılmaz! Doktora da gitti ama gizemi çözülemedi

Çin’in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi. Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ELİ BEKLİYOR

Karnındaki 20 kiloluk kitleyle günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.

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