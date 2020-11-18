18.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
İngiliz konsolos hayat kurtardı
Çin’in Çongçing kentinde İngiliz diplomat Stephen Ellison’ın nehirde boğulma tehlikesi geçiren bir öğrencinin hayatını kurtarmak için suya atladığı anların videosu sosyal medyada viral oldu.
Turistik bir bölgede nehre düştükten sonra bilincini yitirmiş bir halde su üstünde duran kadını kurtaran Ellison, ülkede kahraman ilan edildi. Milyonlarca kez izlenen video sonrası İngiltere’nin Pekin Büyükelçiliği Twitter’da yayınladığı açıklamada “Çongçing kentindeki nehirde boğulmakta olan bir öğrenciyi kurtaran Konsolos Stephen Ellison ile gurur duyuyoruz” ifadesine yer verdi.