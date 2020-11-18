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18.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

İngiliz konsolos hayat kurtardı

Çin’in Çongçing kentinde İngiliz diplomat Stephen Ellison’ın nehirde boğulma tehlikesi geçiren bir öğrencinin hayatını kurtarmak için suya atladığı anların videosu sosyal medyada viral oldu.

İngiliz konsolos hayat kurtardı

Turistik bir bölgede nehre düştükten sonra bilincini yitirmiş bir halde su üstünde duran kadını kurtaran Ellison, ülkede kahraman ilan edildi. Milyonlarca kez izlenen video sonrası İngiltere’nin Pekin Büyükelçiliği Twitter’da yayınladığı açıklamada “Çongçing kentindeki nehirde boğulmakta olan bir öğrenciyi kurtaran Konsolos Stephen Ellison ile gurur duyuyoruz” ifadesine yer verdi.

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