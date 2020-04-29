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29.04.2020 - 13:43 | | DHA/AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bugün erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’ın bebeklerinin bugün Londra’da bir hastanede doğduğu açıklandı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belirtilirken çiftin sözcüsü Symonds ve bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

Başbakan Johnson’ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

İngiliz Başbakan, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.

Nişanlısı Symonds da Kovid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.

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