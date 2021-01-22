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22.01.2021 - 19:33 | | AA

İngiltere günlerce bu olayı konuşmuştu! Karar çıktı

İngiltere'de bir TIR'ın arkasında havasız kalarak boğulan 39 Vietnamlının ölümünden sorumlu olan insan kaçakçılığı çetesinin 2 elebaşı, 20 ve 27 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

İngiltere günlerce bu olayı konuşmuştu! Karar çıktı

Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada, nakliye şirketi işletmecisi ve kaçak göçmenler için tırlar ile şoförleri organize eden 41 yaşındaki Ronan Hughes'e 20 yıl hapis cezası verildi.

Hughes'in göçmenlerin taşınmasını koordine eden 43 yaşındaki Romanyalı yardımcısı Gheorghe Nica ise 27 yıl hapse mahkum edildi.

Göçmenlerin ölü bulunduğu tırın şoförü 26 yaşındaki Maurice Robinson da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca çetenin üyelerinden Kuzey İrlandalı şoför Christopher Kennedy 7, Romanyalı şoför Valentin Calota 4,5, kaçakçılıkta rol oynayan Alexandru Hanga ise 3 yıl hapis cezası aldı.

Olay

İngiliz polisi, 23 Ekim 2019'da aldığı ihbar üzerine gittiği Essex kentindeki bir sanayi sitesinde, bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Tırdaki 5'i çocuk, 8'i kadın 39 göçmenin Vietnamlı olduğu ve oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü belirlenmişti.

Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!Beyoğlu'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti dedi.
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