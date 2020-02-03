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03.02.2020 - 20:25 | | AA

İngiltere'de büyük tartışma! Toplantıya alınmadılar...

İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusundaki bilgilendirme toplantısına bazı muhabirleri almaması tepkiye yol açtı.

İngiltere'de büyük tartışma! Toplantıya alınmadılar...

 

Guardian gazetesinin haberine göre, öğle saatlerindeki bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen muhabirlerin isminin daha önce hazırlanan listede olup olmadığı kontrol edildi.

Listede ismi olanlar ile olmayanlar iki ayrı gruba ayrılırken, Başbakan Boris Johnson'ın danışmanlarından Lee Cain, aralarında The Mirror, Huffington Post, PoliticsHome, Independent muhabirlerinin olduğu isimlerin Başbakanlık binası 10 Numara'yı terk etmelerini istedi.

Bunun üzerine listede ismi olan BBC, ITV, Daily Mail, Telegraph, The Sun, Financial Times ve Guardian muhabirleri bilgilendirme toplantısını boykot etti.

Habere göre, gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen bir Başbakanlık kaynağı, bugün iki ayrı bilgilendirme toplantısı planlandığını, ilkinin herkese açık, diğerinin ise kıdemli gazetecilere yönelik daha küçük bir toplantı olduğunu söyledi. Aynı kaynak, bazı muhabirlerin ikinci toplantıya girmek istediğini ancak kendilerine bunun mümkün olmadığının söylendiğini aktardı.

Guardian, "10 Numara'nın taktiğinin, gazetecileri faaliyetlerine ilişkin haber yapmaktan alıkoymaya çalışmakla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın taktiklerine benzediği" yorumunu yaptı. Haberde, Başbakan Johnson ile medya arasındaki gerilimin de son zamanlarda arttığı kaydedildi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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