Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, can kaybÄ± 9 binÂ 875'ten 10 bin 612'ye Ã§Ä±ktÄ±, vaka sayÄ±sÄ± da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu

Son 24 saatte 12 bin 776 kiÅŸiye daha test yapÄ±ldÄ±, toplam test sayÄ±sÄ±Â tekrarlarla 352 bin 974â€™e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede hafta baÅŸÄ±nda sÃ¼resi dolacak olan kÄ±smi karantinanÄ±n uzatÄ±lmasÄ±Â beklenirken halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki uyarÄ±larÄ± bugÃ¼n de dikkateÂ almadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Polisler, parklarda gÃ¼neÅŸlenen Ä°ngilizleri uyardÄ±.

"Avrupa'da en Ã§ok etkilenen Ã¼lke olabilir"

Ä°ngiltere'nin Avrupa'da Kovid-19'dan en Ã§ok etkilenen Ã¼lke olabileceÄŸiÂ belirtildi.

Acil Durumlar Bilimsel DanÄ±ÅŸma Grubu Ã¼yesi Jeremy Farrar, BBC'yeÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin Ä°talya ve Ä°spanya'yÄ± can kaybÄ± sayÄ±sÄ±ndaÂ geÃ§ebileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkede can kayÄ±plarÄ± son 7 gÃ¼nde sÄ±rasÄ±yla 621, 439, 786, 938, 881,Â 980 ve 917 olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

HÃ¼kÃ¼met Kovid-19 planÄ±nda geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±

Ä°lk etapta "toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla virÃ¼sÃ¼nÂ kontrollÃ¼ yayÄ±lmasÄ±" stratejisi izleyen Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±kÂ 300 bin olabileceÄŸine yÃ¶nelik raporlar ve eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan geri adÄ±mÂ atmÄ±ÅŸtÄ±.

23 Mart'ta alÄ±nan kararlarla halkÄ±n evden Ã§Ä±kmasÄ±na sÄ±nÄ±rlamaÂ getirilirken marketler ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m ticari iÅŸletmeler kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisi Galler Prensi Charles'Ä±n 25 Mart'ta,Â BaÅŸbakan Boris Johnson ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapÄ±lanÂ testleri pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan Johnson, testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±ktan 10 gÃ¼n sonra belirtilerÂ devam ettiÄŸi iÃ§in 5 Nisan akÅŸamÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ertesi gÃ¼n de yoÄŸunÂ bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazÄ±na baÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bildirilenÂ BaÅŸbakan, bugÃ¼n taburcu edilmiÅŸti.

Prens Charles ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock ise iyileÅŸmiÅŸti.

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