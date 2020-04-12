MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Ä°ngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 10 bini geçti
ABONE OL
12.04.2020 - 18:34 | | AA

Ä°ngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 10 bini geçti

Ä°ngiltere'de yeni tip corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±Â nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'yeÂ  yÃ¼kseldi.Â

Ä°ngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 10 bini geçti

Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, can kaybÄ± 9 binÂ  875'ten 10 bin 612'ye Ã§Ä±ktÄ±, vaka sayÄ±sÄ± da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu

Son 24 saatte 12 bin 776 kiÅŸiye daha test yapÄ±ldÄ±, toplam test sayÄ±sÄ±Â  tekrarlarla 352 bin 974â€™e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede hafta baÅŸÄ±nda sÃ¼resi dolacak olan kÄ±smi karantinanÄ±n uzatÄ±lmasÄ±Â  beklenirken halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki uyarÄ±larÄ± bugÃ¼n de dikkateÂ  almadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Polisler, parklarda gÃ¼neÅŸlenen Ä°ngilizleri uyardÄ±.

"Avrupa'da en Ã§ok etkilenen Ã¼lke olabilir"

Ä°ngiltere'nin Avrupa'da Kovid-19'dan en Ã§ok etkilenen Ã¼lke olabileceÄŸiÂ  belirtildi.

Acil Durumlar Bilimsel DanÄ±ÅŸma Grubu Ã¼yesi Jeremy Farrar, BBC'yeÂ  yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin Ä°talya ve Ä°spanya'yÄ± can kaybÄ± sayÄ±sÄ±ndaÂ  geÃ§ebileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkede can kayÄ±plarÄ± son 7 gÃ¼nde sÄ±rasÄ±yla 621, 439, 786, 938, 881,Â  980 ve 917 olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

HÃ¼kÃ¼met Kovid-19 planÄ±nda geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±

Ä°lk etapta "toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla virÃ¼sÃ¼nÂ  kontrollÃ¼ yayÄ±lmasÄ±" stratejisi izleyen Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±kÂ  300 bin olabileceÄŸine yÃ¶nelik raporlar ve eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan geri adÄ±mÂ  atmÄ±ÅŸtÄ±.

23 Mart'ta alÄ±nan kararlarla halkÄ±n evden Ã§Ä±kmasÄ±na sÄ±nÄ±rlamaÂ  getirilirken marketler ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m ticari iÅŸletmeler kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisi Galler Prensi Charles'Ä±n 25 Mart'ta,Â  BaÅŸbakan Boris Johnson ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapÄ±lanÂ  testleri pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan Johnson, testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±ktan 10 gÃ¼n sonra belirtilerÂ  devam ettiÄŸi iÃ§in 5 Nisan akÅŸamÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ertesi gÃ¼n de yoÄŸunÂ  bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazÄ±na baÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bildirilenÂ  BaÅŸbakan, bugÃ¼n taburcu edilmiÅŸti.

Prens Charles ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock ise iyileÅŸmiÅŸti.

Â 

Â Â 

Â 
23 yaÅŸÄ±nda coronaya yakalanan genç konuÅŸtuBursa'da Covid-19 tedavisinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± için hastaneden çÄ±kmadan önce "Sizlere bir hayat borçluyum" yazÄ±lÄ± pusula bÄ±rakan Ömer ÅžimÅŸek, "Evde kal" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Korku dolu anlar! KaldÄ±rÄ±ma sÄ±zdÄ±...

Korku dolu anlar! KaldÄ±rÄ±ma sÄ±zdÄ±...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! MaaÅŸlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! MaaÅŸlar...

YasaÄŸÄ±n ikinci gününde yollar boÅŸ kaldÄ±!

YasaÄŸÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde yollar boÅŸ kaldÄ±!

SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± uzayacak mÄ±, devam edecek mi? SokaÄŸa ÇÄ±kma YasaÄŸÄ± ne zaman saat kaçta bitiyor?

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uzayacak mÄ±, devam edecek mi? SokaÄŸa Ã‡Ä±kma YasaÄŸÄ± ne zaman saat kaÃ§ta bitiyor?

SÄ±radaki Haber