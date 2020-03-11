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11.03.2020 - 02:17 | | AA

İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Dorries'te corona virüs tespit edildi

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Dorries'te corona virüs tespit edildi

Dorries, yazılı açıklamasında, "corona virüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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