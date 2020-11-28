28.11.2020 - 13:50 | | DHA
İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği
İngiltere’de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı.D vitamini eksikliğinin koronavirüs (Covid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere’de yaklaşık 2,7 milyon insana Dvitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.
Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtayacı olan kişiler yararlanabilecek.
İzmir-Adana uçağında maske kavgası!İzmir - Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske yüzünden arbede yaşandı. Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı. Adana Havalimanı'na iniş öncesi yaşanan olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.