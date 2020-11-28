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28.11.2020 - 13:50 | | DHA

İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği

İngiltere’de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.

İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı.D vitamini eksikliğinin koronavirüs (Covid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere’de yaklaşık 2,7 milyon insana Dvitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.

Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtayacı olan kişiler yararlanabilecek.

 

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