İngiltere’de kritik Huawei kararı...

Oliver, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) danışmanlığında Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısındaki rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söyledi. Dowden, 5G ağının güvenliğinin sağlanmasının en iyi yolunun, operatörlerin yeni Huawei ekipmanlarını kullanmayı sonlandırması olduğunu söyledi. Dowden, “Bu yılın sonundan itibaren telekom operatörleri Huawei’de 5G ekipmanı satın almamalıdır. Telekomünikasyon güvenlik tasarısı geçtikten sonra, satın almaları yasa dışı olacak” İfadelerini kullandı. Bakan Dowden bu kararın, İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl geciktirebileceğini ve 2 milyar Sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğini kaydetti.

ABD uzun süredir İngiltere’ye Huawei konusunda adım atması için çağrıda bulunuyordu.