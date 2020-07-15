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15.07.2020 - 07:00 |

İngiltere’de kritik Huawei kararı...

Dünyada 5G teknolojisi ve Çin merkezli firmaların bu alandaki etkin rollerine ilişkin tartışmalar sürerken, dün, İngiltere’den çok önemli bir karar çıktı. İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının, 2027’ye kadar ülkenin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiltere’de kritik Huawei kararı...

 

Oliver, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) danışmanlığında Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısındaki rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söyledi. Dowden, 5G ağının güvenliğinin sağlanmasının en iyi yolunun, operatörlerin yeni Huawei ekipmanlarını kullanmayı sonlandırması olduğunu söyledi. Dowden, “Bu yılın sonundan itibaren telekom operatörleri Huawei’de 5G ekipmanı satın almamalıdır. Telekomünikasyon güvenlik tasarısı geçtikten sonra, satın almaları yasa dışı olacak” İfadelerini kullandı. Bakan Dowden bu kararın, İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl geciktirebileceğini ve 2 milyar Sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğini kaydetti.

ABD uzun süredir İngiltere’ye Huawei konusunda adım atması için çağrıda bulunuyordu.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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