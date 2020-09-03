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03.09.2020 - 17:49 | | AA

İngiltere'de Uygur Türklerine karşı 'soykırım' iddiaları incelenecek

İngiltere'de kamu mahkemesi Uygur Türklerine İngiltere'de kamu mahkemesi Uygur Türklerine karşı "soykırım"  iddialarını inceleyecek.

İngiltere'de Uygur Türklerine karşı 'soykırım' iddiaları incelenecek

İngiltere'de kamu mahkemesi, Dünya Uygur Kongresini temsil eden bir insan hakları avukatının Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerinin "soykırım" olup olmadığının soruşturulması talebini kabul etti.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Dünya Uygur Kongresi, daha  önce eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'in Bosna savaşı nedeniyle  yargılanmasına da öncülük eden ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde avukatlık yapan  Geoffrey Nice'den Uygur halkına yönelik "devam eden vahşet ve olası soykırımı"  araştırmasını istedi.

Bu çerçevede Nice'nin yaptığı başvuruyu kabul eden Londra kamu  mahkemesinde duruşmaların gelecek yılın ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Duruşmalarda soykırım iddialarını destekleyecek kanıtların ve  ifadelerin ortaya konulmasının Çin'i hak ihlallerinden sorumlu tutmaya yönelik  önemli bir girişim olacağı belirtiliyor.

Avukat Nice, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soykırım iddialarının  hiçbir zaman kamuoyunda yasal olarak incelenmediğini, mahkeme sürecinin insan  hakları ihlalleri ile mücadelede var olan boşluğu güvenilir bilgilerle  dolduracağını söyledi.

"Çin Komünist Partisinin liderliğini toplu veya bireysel olarak insan  hakları ihlalleri nedeniyle yargılamanın başka yolu yok." ifadesini kullanan  Nice, toplama kampları ve zorla kısırlaştırma uygulamalarının soykırım  anlaşmalarını ihlal ettiğini ve bunların mahkemede önemli kanıtlar olabileceğini  kaydetti.

Nice, Londra'daki mahkemenin alacağı kararın hükümetler için  bağlayıcılığının olmadığını da sözlerine ekledi.

Haberde görüşlerine yer verilen Colorado Üniversitesi Uygur  Çalışmaları araştırmacısı Darren Byler, mahkemenin önemli bir adım olduğunu ve  bununla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananların ayrıntılı bir yasal  muhasebesinin de yapılabileceğini ifade etti.

Byler, "Şimdiye kadar,  Uygurlara karşı yapılanlara dünyanın tepkisi  büyük ölçüde ABD'nin tek taraflı eylemleriyle sınırlı kaldı. ABD Başkanı Donald  Trump'ın Çin karşıtı politikalarıyla ilişkilendirildi. ABD dışında yürütülen  bağımsız bir soruşturma, ek bir bakış açısı sağlamaya yardımcı olacaktır." dedi.  

 

 

 

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