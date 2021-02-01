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01.02.2021 - 21:39 | | AA

İngiltere'den gelen mutasyonun ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

ABD'nin önde gelen epidemiyologlarından Michael Osterholm, İngiltere'den gelen ve daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün 6 ila 14 hafta içerisinde ABD geneline yayılabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'den gelen mutasyonun ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

 

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Michael Osterholm, NBC kanalına verdiği röportajda, Kovid-19'un ABD'deki gidişatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

"Gerçek şu ki, İngiltere'den gelen bu yeni varyantta önümüzdeki 6 ila 14 hafta içinde hızlı bir artış yaşanacak ve eğer bu gerçekleşirse, ülkede daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir şeyi göreceğiz." ifadesini kullanan Osterholm, salgınla mücadelede hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Osterholm, Kovid-19'un İngiltere'den gelen yeni türünün tehlikesine, "Bir kasırga geliyor. Bu büyük dalga yüzünden sesimizi yükseltmemiz ve bunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle dikkat çekti. 

ABD Başkanı Joe Biden'in başkanlık geçiş ekibinde de Kovid-19 danışma kurulu üyesi olarak yer alan Osterholm, yeni türün ülkede hızla yayılmasından dolayı aşılama stratejisini değiştirilmesi ve ikinci dozları vermek yerine birinci doz aşının daha çok insana bir an önce ulaştırılması gerektiğini savundu. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 15 Ocak tarihli açıklamasında, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan türünün daha bulaşıcı olduğuna ve ülkede hızla artabileceğine dikkat çekilmişti.

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