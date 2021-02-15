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15.02.2021 - 00:32 | | AA

İngiltere'yi heyecanlandıran haber! Duyurdular

Son dakika haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

İngiltere'yi heyecanlandıran haber! Duyurdular

ABD basınında yer alan haberlerde, California eyaletinde yaşayan Prens Harry ve Markle'ın bir çocuğu daha olacağı belirtildi.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin ilk çocuğu Archie'nin bir kardeşi olacağı bilgisini paylaşan aile sözcüsü, çiftin çocukları olacağı haberine çok sevindiğini ifade etti.

Prens Harry ve Markle'ın ikinci çocuğu İngiliz kraliyet ailesinde tahtın 8. varisi olacak.

 

MSB o görüntüleri paylaştı: 3 teröristin vurulma anıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
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