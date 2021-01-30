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30.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘İnsanlık bilinmez topraklarda yaşıyor’

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, dünyanın medeniyet tarihine denk gelen 12 bin yıllık dönemin en sıcak döneminin yaşandığını ortaya koydu

‘İnsanlık bilinmez topraklarda yaşıyor’

Küresel ısınmayla birlikte yaşanan iklim değişikliği dünyanın hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, okyanus yüzey sıcaklıklarının analizi insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyayı bilinmeyen bir bölgeye soktuğunu gösteriyor. Bilim insanları bu dönemi “Bilinmeyen topraklardayız” diye nitelendirdi.

12 bin yıldır...

Yapılan iklim modellerinin son buzul çağının 12 bin yıl önce sona ermesinden ve Holosen döneminin başlamasından bu yana sürekli ısınmaya işaret ettiği belirtildi. Araştırmayı yürüten ABD’deki Rutgers Üniversitesi’nden Samantha Bova, küresel ortalama yıllık sıcaklığın önceki sonuçların aksine son 12 bin yılda yükseldiğini keşfettiklerini söyledi. Ayrıca Bova, buzul çağları arasındaki son sıcak dönem olan yaklaşık 125 bin yıl öncesinden bu yana dünya şu anda herhangi bir zamandan daha sıcak olabileceğini ancak, o zamanla ilgili daha az veri olduğu için bilim insanlarının bundan emin olamadığını ifade etti. Bova, “Bu, modern, insan kaynaklı küresel ısınma döneminin, küresel sıcaklıklarda uzun vadeli bir artışı hızlandırdığı ve bugün dünyayı tamamen bilinmez bir bölge haline getirdiği anlamına geliyor. Durumumuzu ciddiye almanın ne kadar kritik olduğunu vurguluyor” dedi.

 

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