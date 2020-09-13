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13.09.2020 - 13:39 | | DHA

İnsanlık dramı! Yunanistan, sığınmacıların kötü yaşam koşullarının görüntülenmesini engelliyor

Yunanistan'ın Midilli Adası’nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililer sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engellediği belirtildi.

İnsanlık dramı! Yunanistan, sığınmacıların kötü yaşam koşullarının görüntülenmesini engelliyor

Yunanistan'daki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da çıkan yangın sonrasında 12 bine yakın insan ortada kaldı. Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin kötü yaşam koşullarını görüntüleyen gazetecilerin Yunan polisi tarafından engellediğini açıkladı. Alman basını için çalışan Spyropoulou, “Polis, medyanın Midilli’deki evsiz sığınmacıların durumu hakkında haber yapmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

DSÖ: HASAR ÇOK BÜYÜK

Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan sığınmacılar, protestolarına devam ederken, Yunanlı yetkililerin kendilerine hala kalacak yer göstermediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ise açıklama yaparak, “Moria kampındaki hasar çok büyük. DSÖ, zarar görenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını önceliği haline getirdi” dedi.

 

    Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
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