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16.11.2020 - 10:54 | | AA

Iota dördüncü kategoride vuracak

Eta'nın ardından Orta Amerika'ya sokulan yeni kasırganın getirdiği yağmur ve fırtına Nikaragua'da etkisini göstermeye başladı.

Iota dördüncü kategoride vuracak

Orta Amerika'da Eta'nın vurduğu bölgelere doğru ilerleyen Iota kasırgasının, 4. kategoriye yükselmesi öngörülüyor.

Iota'nın karaya inmesi beklenen Nikaragua ve Honduras'ın deniz seviyesine yakın kesimlerinde tahliyeler yapılırken, Nikaragua'da yağmur ve rüzgar pazar gecesinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Pazar günü kasırgaya dönüştükten sonra hızla güç kazanan Iota, bugün 3. kategoriye yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Iota'nın bugün geç saatlerde Orta Amerika'ya ulaştığında 4. kategoriye yükselmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez, Iota'nın bu sabah itibarıyla maksimum rüzgar hızının saatte 205 kilometreye ulaştığını da bildirdi.

Honduras'ta pazar gecesine kadar 63 bin 500, Nikaragua'da yarısı çocuk 1500 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Eta kasırgası nedeniyle kasım ayı başında 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişi yaşamını yitirmişti. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde de Eta kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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