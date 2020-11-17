17.11.2020 - 14:49 | | İHA
Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı
Fırtına sezonunun en güçlü kasırgası olarak ifade edilen Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Iota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı. Siviller yaşadıkları bölgelerden tahliye edilirken, kasırgasının saatteki hızının 250 kilometreye ulaştığı belirtildi. En şiddetli seviye olan 5. kategoriye yükselen kasırgada aşırı yağış alan bölgelerde su baskınları görülmeye başladı.
Halka güvenli bölgelerde kalmaları uyarıları yapıldı.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.