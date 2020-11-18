Iota Kasırgası, Nikaragua’yı vurdu: 2 ölü

Kasırga sezonu devam ederken; geçtiğimiz haftalarda Eta Tropik Fırtınası’nın vurduğu Orta Amerika ülkeleri, bu kez de Iota Kasırgası ile mücadele ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından daha önce yapılan açıklamada, Iota Kasırgası’nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması ve kategori 5 seviyesinde Orta Amerika’yı vurması beklendiğini aktarılmıştı. Fırtına sezonunun en güçlü kasırgası olarak ifade edilen Iota Kasırgası, Pazartesi günü Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı; dün ise tropikal bir fırtınaya dönüşerek Nikaragua’nın Puerto Cabezas kentinin yaklaşık 45 kilometre güneyinde karaya çıktı.



Nikaragua Hükümeti, dün aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında 48 bin kişinin evinden olduğunu ve birçok bölgede önemli maddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi.

İKİ ÇOCUK NEHRİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ



Nikaragua Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, 11 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeşin, Solera Nehri’ni geçmeye çalışırken boğularak hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. Murillo, kurtarma ekiplerinin cesetleri aramak için bölgeye gönderildiğini fakat bölgedeki yoğun sel nedeniyle ulaşım kısıtlandığı için bölgeye ulaşmakta güçlük çektiklerini bildirdi. Murillo yaptığı açıklamada ayrıca, acil servislerde 33 bin kişinin görevlendirildiğini kaydederek; ülkenin Karayip kıyısındaki kırmızı alarmın, ülkenin geri kalanı için ise sarı alarmın bugün de devam edeceğini duyurdu.



Nikaragua’nın Acil Durum Yönetimi Ajansı Müdürü Guillermo Gonzalez de açıklamada bulunarak; kıyıdan gelen ilk raporların devrilmiş ağaçlar, elektrik direkleri ve evlerden ve işyerlerinden sıyrılan çatıları içerdiğini söyledi. Gonzalez, Iota Kasırgası sırasında 40 binden fazla insanın barınaklarda olduğunu açıkladı.

Iota’nın, Atlantik bölgesindeki kasırga sezonunun 30. fırtınası olduğunu açıklanırken; kasırga sezonunun 30 Kasım’da sona ermesi beklendiği de ifade edildi.